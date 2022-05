Festball mit Livemusik beim lettischen Lieder- und Tanzfest „Esslingen 75“

Es treten unterschiedliche Künstlerinnen und Künstler auf: Der deutsche Singer-Songwriter Jöran Steinhauer, der seit Jahren in Lettland lebt und das Land beim Eurovision Song Contest 2014 vertreten hat; Die lettische Folk-Pop-Gruppe „Austrumkalns“ („Ost-Berg“) aus London mit arrangierten Volksliedern und ihren eigenen Songs; Die Band namens „Dzelonis“ („Stachel“) wird lettische Exil-Rockmusik präsentieren und last but not least die bekannte lettische Pop-Sängerin Olga Rajecka.