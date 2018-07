Feste, Feiern und Gedenken

Jahreszeitliche und religiöse Feste sind wichtige Bestandteile kulturellen Lebens. Aber auch Lebensereignisse wie Hochzeiten und Geburten werden auf der ganzen Welt auf unterschiedliche Art und Weise begangen.

Zwischen den Ländern des islamisch geprägten Orients gibt es diesbezüglich sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. In diesem Jahr beginnt das neue islamische Jahr im September. Warum das so ist, wieso wir nach dem muslimischen Kalender im Jahr 1440 leben, und was der Mond damit zu tun hat, werden wir in der Ausstellung herausfinden.

Mit Nadia Loukal