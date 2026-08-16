Festival 4 Kids by Biberttal Festival e.V. & Alles fürs Kind e.V.

Festival für Große können wir, jetzt sind aber Eure Kurzen dran! Packt eure Sprösslinge ein, kommt vorbei und unterstützt damit noch wohltätige Projekte.

Geboten ist jedenfalls mehr als genug! Auf einer großen Festival Bühne wird euch eingeheizt von „KIZZRock“ – eine Rock und Metal Band nicht nur für Kids. Und noch viele weitere Highlights warten auf Euch! Kinderschminken, Zuckerwatte, Riesen Kinderspielplatz, Grill&Getränke, Popcorn, Zauberer, Eismobil, Hüpfburg, und vieles, vieles mehr… Und das beste daran! Der Eintritt ist FREI Wir freuen uns auf Euer kommen und Eure Mithilfe für einen unvergesslichen Tag unserer Kleinen.