Festival CURRENT — KUNST UND URBANER RAUM

Die zweite Ausgabe des transdisziplinären Festivals CURRENT — KUNST UND URBANER RAUM findet vom 14.09 - 24.09.2023 statt.

Mit dem Titel Unruhe bewahren! befasst sich die zweite Ausgabe des Festivals CURRENT – KUNST UND URBANER RAUM mit unserem aktuellen Zustand zwischen Unsicherheit und Stagnation und setzt den Fokus auf gesellschaftliche Begegnungsräume in der Stadt. Fünf künstlerische Positionen und über 20 Kooperationspartner:innen gestalten das 11-tägige Programm.: Interventionen, Performances, Diskussionen, Pop-up-Stores, Workshops, Walks und viele weitere Formate bespielen den öffentlichen Raum von Cannstatt und erkunden seine Veränderungen: kann durch Kunst der städtische Raum reflektiert, bewegt und geöffnet werden?

CURRENT – KUNST UND URBANER RAUM findet vom 14.09.2023 – 24.09.2023 an verschiedenen Orten im urbanen und öffentlichen in Bad Cannstatt statt. Der Festival-Kiosk in der Schwaben-Bräu Passagen, Bahnhofsstraße 14-18 in Bad Cannstatt, eröffnet bereits ab dem 11.09. Öffnungszeiten: täglich 10 – 20 Uhr.