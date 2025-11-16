Festival der Illusionen 2026 – Die große Zaubergala

Die bei Alt und Jung beliebte alljährliche internationale Zaubershow „Festival der Illusionen“ findet vom 9. bis 11. Januar 2026 wieder in der Stadthalle Sindelfingen statt. Bereits zum 27.Mal findet das Festival der Illusionen nun statt. Beim großen Magiefestival verzaubern viele nationale und internationale Preisträger der Zauberkunst das Publikum. Unter anderem Preisträger von Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften der Zauberkunst. Das Festival der Illusionen zeigt ein Kaleidoskop moderner Zauberkunst: vom Handfertigkeitskünstler über komödiantische Zauberkunst bis hin zum rätselhaften Mentalmagier und den ganz großen Illusionen bei denen Menschen erscheinen, verschwinden oder schweben.