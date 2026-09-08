Vielfalt erleben und gemeinsam feiern: Am Sonntag, 18. Oktober 2026, lädt die Stadt Schwäbisch Gmünd von 11 bis 18 Uhr zum Festival der Kulturen ein.

Rund um das Gold- und Silberforum und die Torhausbrücke, direkt am Stadtgarten, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Fest mit Musik, Tanz, internationalen Begegnungen und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt.

Das Festival bringt Menschen und Kulturen zusammen und zeigt, wie vielfältig und lebendig Schwäbisch Gmünd ist. Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm, besondere Begegnungen und einige kulturelle Überraschungen.