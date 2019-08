Geboten wird beim "Festival der Travestie" ein spektakuläres Gala-Programm mit hochkarätigen Künstlern, die in sämtlichen Facetten der Travestiekunst wie Diamanten strahlen werden: Egal ob Live-Gesang, Comedy, Showtanz, Starparodien, Revue-Acts oder frivole und wortwitzige Conferencen - beim "Festival der Travestie" wird definitiv für jeden Geschmack etwas geboten. In diesem Jahr findet die Benefizveranstaltung zum siebten Mal statt. Als Mitwirkende traten in den vergangenen Jahren regionale und überregionale Künstler auf.

Dieses Showerlebnis mit handfestem Benefiz-Charakter unterstützt mit seinem Reinerlös die ehrenamtliche Arbeit der AIDS-Hilfe, Arbeitskreis Ludwigshafen e.V., damit das unentgeltlich arbeitende Team vom „Check Point“ den Level seiner wichtigen Arbeit für die Belange von Menschen mit HIV & AIDS halten und in Zukunft weiter ausbauen kann.

Bisher wirken folgende Künstler mit: Marco von Chapeau Claque, Dolly Dornfelder, Frollein Dörthe, Viola Varell, Daphne Deveraux, Leslie La Rouge, Nadine Nightdream, Trio Carvela und 5 Queens of Mannheim.