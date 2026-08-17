FESTIVAL DER VIELFALT

Oberbürgermeister Alex Maier lädt alle Menschen ein, Göppingen als Stadt der Vielfalt zu feiern! Es gibt ein großes Programm mit vielen Aktionen.

Oberbürgermeister Alex Maier lädt alle Menschen ein, Göppingen als Stadt der Vielfalt zu feiern! Es gibt ein großes Programm mit vielen Aktionen: Das Jugendgremium bereitet eine Mitmach-Aktion vor. Die Tanzgruppe „Tanzkraftwerk“ zeigt eine Hip-Hop-Show. Die Musikgruppe „Guggamusigg Rommdreibr“ sorgt für Stimmung auf dem Marktplatz. Es gibt Musik aus der Ukraine von Oksana Oksiuta, und der Musiktreff der NFB-Gruppe singt Hoffnungslieder.

Zum Schluss spielt die Band „Crystal Soul“. In der Band sind Musiker aus Mexiko, Lettland, Russland und der Ukraine. Ihre Musik mischt Latin, Jazz und Pop mit Piano, Cajón, Bass und Flöte. Meral Ziegler moderiert. Auf dem Marktplatz gibt es auch Essen aus verschiedenen Ländern, angeboten von Kulturvereinen.