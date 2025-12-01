Die Harfe assoziiert man meist mit himmlischen Klängen, was natürlich wunderbar zu Weihnachten passt. Dass in dem Instrument jedoch ein ungleich größerer Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten steckt, beweist das Adventskonzert mit Weltstar Xavier de Maistre. Der charismatische Franzose hat sich längst einen Namen gemacht als Musiker, der ebenso virtuos wie experimentierfreudig Grenzen und Repertoire seines Instruments erweitert. Da wird ein festliches Orgelkonzert kurzerhand für die Harfe umgeschrieben und sorgt für berührende neue Hörerlebnisse. Hinzu kommen Originalkompositionen von Händel und Boieldieu, die das ungeheure Klangspektrum seines Instruments auffächern: von zart glitzernden Melodien bis hin zu satten Akkorden und donnernden Bässen. Die Festival Strings Lucerne steuern mit Tschaikowskys Streicherserenade einen echten Klassiker der Romantik bei.