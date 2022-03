Festival Tanz! Heilbronn

Nach zwei Jahren Unterbrechung soll vom 17.-22. Mai 2022 endlich wieder das Festival für zeitgenössischen Tanz »Tanz! Heilbronn« stattfinden. Geplant ist ein fulminanter Neustart unter Leitung der neuen Kuratorin Canan Erek, einer in Berlin lebenden deutsch-türkischen Tänzerin, Choreographin und Kulturvermittlerin. Sie folgt auf Karin Kirchhoff, die von 2009 an 12 Jahre lang das Festival in Heilbronn geprägt hat und nun bei der Bundeskulturstiftung im Bereich Tanz tätig ist.

In vielen Aspekten setzt Canan Erek auf Kontinuität. Auch sie interessieren Arbeiten, die sich thematisch mit aktuellen gesellschaftlichen Diskursen auseinandersetzen. Ganz besonders wichtig ist ihr, dass die Tanzstücke nicht nur eine ästhetische Faszination beim Publikum hinterlassen, sondern dass sie die Zuschauer emotional mitnehmen und zu einer intellektuellen Beschäftigung mit dem Gesehenen herausfordern. Sie setzt auf starke Stücke von renommierten Tanzkompanien, auf spannende Newcomer und auf partizipative Projekte. Auch Tanzworkshops und Diskussionsformate wird es weiterhin geben. Diesen bewährten Ansatz möchte Canan Erek um ein Programm für junges Publikum mit künstlerisch interessanten Tanzstücken für Kinder und Jugendliche und begleitenden Vermittlungsformaten erweitern.

Trotz der schwierigen Lage in den vergangenen zwei Jahren mit sehr begrenzten Aufführungsmöglichkeiten ist es ihr gelungen, ein spannendes internationales Festivalprogramm zusammenzustellen. Insgesamt sieben Tanzproduktionen aus Belgien, Spanien, den Niederlanden, Kanada und Deutschland werden zu sehen sein, darunter zwei deutsche Erstaufführungen.

Das Eröffnungsstück »Le chant des ruines« von Michèle Noiret (17.05.22, 19.30 Uhr, Großes Haus) aus Belgien erlebt seine Deutsche Erstaufführung in Heilbronn. Es zeigt unsere immer stärker aus den Fugen geratene Welt und die Versuche, sich darin noch zurecht zu finden. Das Abschlussstück »Vanishing Point« von Panama Pictures (22.05.2022, 19.30 Uhr, Komödienhaus) aus den Niederlanden, das erst zum zweiten Mal in Deutschland läuft, thematisiert die menschliche Vergänglichkeit an sich. Gleich zwei Produktionen kommen aus Spanien. Eine davon ist das preisgekrönte Tanzstück »Set of Sets« von GN|MC Guy Nader | Maria Campos (20.05.2022, 19.30 Uhr, Komödienhaus), welches sich mit der Wahrnehmung von Zeit beschäftigt. Die sieben Tänzerinnen und Tänzer erwecken durch ihren enorm anspruchsvollen physischen Einsatz und ihr perfektes Zusammenspiel den Anschein, ein einziger Organismus zu sein. Von der berühmten spanischen Kompanie La Veronal kommt das surreale, höchst poetische Werk »Sonoma« (21.05.2022, 19.30 Uhr, Großes Haus), welches von prachtvollen Szenen und Gesängen dominiert wird. Inspiriert durch den künstlerischen Kosmos von Luis Buñuel entwickelt der Choreograf Marcos Morau ein Werk als Hommage an die spanische Kultur. Kraftvoller Körpereinsatz trifft hier auf außergewöhnliche Schönheit auf der Bühne. Auch das ursprünglich für 2020 geplante und teilweise in Heilbronn entstandene Stück »Cosmic A*« (18.05.2022, 19.30 Uhr, Komödienhaus) vom kanadisch-libanesischen Nachwuchschoreografen Charlie Prince ist Teil des Bühnenprogramms.

Neu und für Canan Erek von großer Bedeutung ist das explizit für ein junges Publikum entwickelte Programm. So sind Schulklassen an den Vormittagen und Familien an den Wochenenden eingeladen, zeitgenössischen Tanz zu erleben. In »Balancing Bodies« (19.05.2022, 19.30 Uhr, BOXX, weitere Vorstellungen am 20./21.5.) wird die Grenze zwischen Künstlern und Publikum auf eine besondere und kluge Art und Weise aufgehoben. Die Tänzerinnen und Tänzer von der Gruppe Woest kreieren gemeinsam mit den Zuschauenden ein theatrales Universum voller Überraschungen und unerwarteter Wendungen. Durch dieses harmonische Miteinander entsteht am Ende ein Glücksgefühl – so viel sei schon jetzt verraten.

Darüber hinaus steht ein mobiles Klassenzimmer-Tanzstück für Schulen auf dem Programm: In »Fliegende Wörter« (17./18.5. in Klassenzimmern) erforscht die in München lebende Tänzerchoreografin Ceren Oran mit ihren Kolleginnen die Verwandlungen von Wörtern in Ton und Bewegung. Gleichzeitig beziehen sie alles Vorhandene in einem Klassenzimmer in ihre kreative Forschung ein, um diesen alltäglichen Ort mit Magie zu füllen.

Wie schon in den vergangenen Jahren ist »Tanz! Heilbronn« auch als Aufforderung zu verstehen. Jugendliche und Menschen 50+ haben die Gelegenheit, verschiedene Varianten des zeitgenössischen Tanzes in Workshops selbst auszuprobieren.