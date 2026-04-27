»Das Leben würde wahrscheinlich leichter werden und den Menschen viel mehr bedeuten, wenn sie zugleich mit Lesen und Schreiben auch lernen würden zu tanzen.«

Dieses der berühmten Tänzerin Anna Pawlowa zugeschriebene Zitat beschreibt den Stellenwert, den Tanz als ästhetische Praxis im Schulkanon einnehmen sollte.

Auch Canan Erek, die Kuratorin des Festivals »TANZ! Heilbronn«, setzt sich mit ihren Formaten zum Ziel, die vielschichtigen Möglichkeiten des zeitgenössischen Tanzes auszuloten und einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die partizipativen Formate für Kinder und Jugendliche in Schulen oder im Theater haben bei den vergangenen »TANZ! Heilbronn«-Festivals eine Welle der Begeisterung ausgelöst, die wir gemeinsam mit Ihnen noch vergrößern wollen.

Für Kinder und Jugendliche wird es daher auch in der 16. Auflage von »TANZ! Heilbronn« wieder Schulvorstellungen und Workshops geben. Spannende Newcomer und renommierte Tanzkompanien laden zum gesellschaftlichen Diskurs und zur Freude am ästhetischen Erleben ein.

Wir laden Sie als Lehrkräfte ein, mit uns gemeinsam den Kindern und Jugendlichen die vielfältige Welt des Tanzes näherzubringen. Bitte tragen Sie sich für weiterführende Informationen auf unserer unverbindlichen Interessentenliste ein, damit wir Sie frühestmöglich informieren können.