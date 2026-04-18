Festivaleröffnung – Bright Opening

JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Herzlich willkommen!

Wir feiern den Start des Festivals im JES und geben euch einen Vorgeschmack, was uns in dieser Woche erwartet. Das Kurator*innenteam stellt die internationalen Gastspiele vor. Die Festivalphilosoph*innen verwickeln Politiker*innen von Stadt und Land in ein Gespräch. Die 10 internationalen NEW GENERATION Stipendiat*innen treffen sich zum ersten Mal. Die Fokusgruppe BRIGHT SIGNS stellt sich vor und macht auf die Angebote für taubes* und hörgeschädigtes Publikum aufmerksam.

Kommt und stoßt mit uns an!

Info

JES Ensemble Stuttgart
JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart
Freizeit & Erholung
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