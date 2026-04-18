Festivaleröffnung – Bright Opening

Herzlich willkommen!

Wir feiern den Start des Festivals im JES und geben euch einen Vorgeschmack, was uns in dieser Woche erwartet. Das Kurator*innenteam stellt die internationalen Gastspiele vor. Die Festivalphilosoph*innen verwickeln Politiker*innen von Stadt und Land in ein Gespräch. Die 10 internationalen NEW GENERATION Stipendiat*innen treffen sich zum ersten Mal. Die Fokusgruppe BRIGHT SIGNS stellt sich vor und macht auf die Angebote für taubes* und hörgeschädigtes Publikum aufmerksam.

Kommt und stoßt mit uns an!