Erleben Sie einen unvergesslichen Abend der deutsch-chinesischen Kulturfusion!

Am 1. Oktober 2024 um 19:30 Uhr wird das Theaterhaus T2 in Stuttgart Schauplatz eines herausragenden Musikereignisses - dem "Festkonzert China-Deutschland". Dieses Konzert vereint die virtuosen Darbietungen von Musikstars aus China und Europa und präsentiert eine beeindruckende Vielfalt an Kunstformen, darunter traditionelle chinesische Instrumente, westliche Instrumentalensembles, Gesang und Tanz. Ein besonderes Highlight ist der kulturelle Austausch, bei dem die Musiker die Meisterwerke des jeweils anderen Landes interpretieren und so ein unvergleichliches Hörerlebnis schaffen.

Mit großer Freude feiern wir gleichzeitig die Gründung des "Vereins für Künstler und deutsch-chinesischen Kulturaustausch", der darauf abzielt, die Freundschaft und den kulturellen Austausch zwischen China und Deutschland zu vertiefen. Seien Sie dabei und lassen Sie sich von einem Mix aus europäischer und chinesischer Kunst verzaubern.