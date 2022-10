Festkonzert Stuttgarter Kammerorchester

Das Stuttgarter Kammerorchester ist seit 75 Jahren eine musikalische Instanz im Land, in Europa und darüber hinaus- weltweit. Das Repertoire ist umfassend und neben der Tradition ist dem Orchester vor allem auch die Moderne ein wichtiges Anliegen.

Benjamin Schmidt,

Zu unserem Festkonzert spielt das SKO zwei Juwelen der Musikliteratur. Vivaldis 4 Jahreszeiten sind nicht nur brillante Streichermusik mit solistischen Einlagen. Sie schildern auch heute noch unvergleichlich faszinierend und allgemeinverständlich unsere Lebensumstände, geprägt durch die Einflüsse der Natur. Die sehr bekannte Streicherserenade von Tschaikowsky garantiert ungetrübtes Schwelgen in Erinnerungen und Ausblicke in die schönsten Momente, die uns vielleicht noch bevorstehen. Jedenfalls erging es dem Komponisten so, als er dieses Kleinod in einem unbeschwerten Sommer 1880 zu Papier brachte.

Antonio Vivaldi Die 4 Jahreszeiten, 4 Concerti op. 8

Pjotr I. Tschaikowsky Serenade C-Dur für Streicher op. 48.