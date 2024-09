URBAN VERBUNK SHOW

Virtuoser Tanz trifft ungarische Folklore – seit Ihrem Auftritt in der Sendung Britain´s Got Talent in London 2015 tourt die ungarische Gruppe Urban Verbunk durch ganz Europa. Das Ensemble verspricht eine Mischung verschiedener, universeller aber auch ungarischer Volkstänze. Freuen Sie sich auf eine unglaublich ausdrucksstarke Show.

Das Tanz-Ensemble "Urban Verbunk" hat uns diese Woche mitgeteilt, dass Sie an einem internationalen Wettbewerb teilnehmen werden. Somit verschiebt sich der Auftritt vom 20. September auf den 11. Oktober 2024. Alle Tickets behalten Ihre Gültigkeit und wir hoffen auf Ihr Verständnis sowie zeitliche Flexibilität.

Falls Sie den neuen Termin nicht wahrnehmen können, dürfen Sie selbstverständlich Ihre Tickets zurückgeben. Bitte schreiben Sie eine E-Mail an Frau Niederberger, a.niederberger(at)kernen.de.