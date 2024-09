Lampionumzug 2024

Was wäre der späte Herbst ohne einen Lampionumzug für die Kleinen. Wie gerne erinnert man sich selber zurück an die Zeit. Die Feuerwehr vorne weg, dahinter der Musikverein und die große Kinderschar mit unzähligen Laternen und Lampions. Da kann man strahlende Kinderaugen sehen.

Und genau das machen wir am dritten Freitag im Oktober. Der Lampionzug startet um 19 Uhr an unserem Vereinsheim und führt über die Brühlstraße, Albert-Moser-Straße, Bühläckerstraße bis zurück in die Frauenländerstraße zu unserem Vereinsheim. Hier gibt es dann zum Abschluss der Jahreszeit entsprechend Glühwein für die Erwachsenen und Kinderpunsch für die Kinder. Nach guter alter Sitte erhält jedes Kind ein Becher Kinderpunsch gratis. Natürlich haben wir auch noch andere Getränke für Sie vorbereitet. Und da wir wissen dass so ein Lampionumzug hungrig macht haben wir auch hier Vorsorge getroffen. Eine heiße Wurst im Brötchen, mit Senf oder Ketchup, das stärkt jeden Lampionträger wieder im Nu.

Das große Lagerfeuer, an dem man sich Aufwärmen, aber auch nett mit den Nachbarn unterhalten kann, ist fast schon eine feste Institution.

Kommen Sie vorbei. Bringen Sie Ihre Kinder oder Enkel mit.