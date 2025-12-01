Festliche Klänge

Ein Konzert voller winterlicher Atmosphäre und festlicher Magie – mal glitzernd und lebendig, mal verträumt und sanft entführt Sie das Orchester mit Vivaldis „Winter“ in verschneite Landschaften, mit Tschaikowskis Nussknacker-Suite in funkelnde Ballräume und mit den Werken von Leroy Anderson in warme Stuben.

Barocke Eleganz trifft auf romantische Sehnsucht, märchenhafte Tänze auf weihnachtliche Festlichkeit. Mit schwungvollen Rhythmen, zarten Melodien und mitreißender Orchesterpracht wird der Zauber dieser ganz besonderen und besinnlichen Jahreszeit lebendig. Am Pult steht Martin Panteleev, der erste Gastdirigent der Würth Philharmoniker. An seiner Seite begeistert József Lendvay – ein Geiger von außergewöhnlicher Virtuosität – mit seinem warmen, expressiven Ton und mitreißender Energie. Ein Abend mit Klangzauber und winterlicher Poesie zum Genießen, Innehalten und Träumen.

Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Piotr I. Tschaikowski, Claude Debussy, Antonio Vivaldi, Leroy Anderson und anderen József Lendvay | ViolineMartin Panteleev | Dirigent Würth Philharmoniker