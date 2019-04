Festliche Trompetengala

× Erweitern Bernhard Kratzer und Paul Theis Bernhard Kratzer (Stuttgart), Trompete/Corno da caccia Paul Theis (Stuttgart), Orgel

Zu einer schönen Tradition ist es geworden, die Konzertsaison in der Klosterkirche Schöntal/Jagst mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen zu beginnen. Das renommierte Duo Bernhard Kratzer & Paul Theis, das sich seit über 20 Jahren der wahrhaft königlichen Instrumentenpaarung Trompete und Orgel verschrieben hat, wird in am Sonntag, den 12. Mai 2019 um 17.00 Uhr wieder im Jagsttal zu Gast sein. Welcher Konzertbesucher hat das noch nicht erlebt? Andächtige Stille. Und dann erhebt sie sich, diese göttliche Musik, inmitten der Harmonie von Trompete, Orgel und Kirchenraum - ein Genuß! Die Königin der Instrumente und das Instrument der Könige geben sich ein Stelldichein. In besonderer Weise verbinden sich in der Klosterkirche Schöntal barocke Architektur und strahlender Orgelklang zu einer vollendeten Konzertatmosphäre. Der renommierte Klassiktrompeter Bernhard Kratzer (Stuttgart) und der Organist Paul Theis (Stuttgart) präsentieren glanzvolle Trompetenkonzerte und virtuose Orgelwerke u.a. von Fasch, Torelli, Telemann, Mozart und Petrali. Zwei Königsinstrumente und zwei Meister ihres Faches versprechen eine Sternstunde festlicher Trompeten- und Orgelmusik.