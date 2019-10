Festliches Adventskonzert mit russischem Geigenstar

Werke von Beethoven (Violinkonzert D-Dur), Mozart (Sinfonie g-Moll KV 550) u.a. William Khailo, Moskau (Violine) Kammerorchester „Concerto Ludwigsburg“ KMD Prof. Siegfried Bauer, Leitung.



Werke von Beethoven (Violinkonzert D-Dur), Mozart (Sinfonie g-Moll KV 550) u.a. William Khailo, Moskau (Violine) Kammerorchester „Concerto Ludwigsburg“ KMD Prof. Siegfried Bauer, Leitung Der Benefiz des Konzerts ist für den „Förderverein Musik an der Stadtkirche Ludwigsburg e.V.“ und das Frauenhaus in Jevpatorija bestimmt. Der 17jährige russische Geiger William Khailo war Schüler der Jugendkunstschule Jevpatorija (Krim) bevor er sein Studium an der Moskauer Musikhochschule fortsetzte. Bereits als 12-Jähriger hat zusammen mit Prof. Siegfried Bauer in Ludwigsburgs Partnerstadt Jevpatorija solistisch musiziert. Nachdem er von einer Leukämie-Erkrankung genesen war, spielte er 2018 mit Bauer im Puschkin-Theater von Jevpatorija Bachs E-Dur-Violinkonzert. Heute steht er vor einer internationalen Karriere. Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag wird im Jahr 2020 rund um den Erdball gefeiert wer­den. Als globales Er­eignis kann dieses Jubiläum auch die völkerverbindende Kraft der Musik deutlich machen. So besteht seit Jahren trotz allen politischen Schwierigkeiten eine „Musikbrücke“ zwischen Ludwigsburg und seiner Partnerstadt Jevpatorija auch der Krim. Das Konzert mit dem jungen Geiger William Khailo soll auch in Ludwigsburg zeigen, dass diese „Musikbrücke“ lebendig ist.