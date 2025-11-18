Festliches Neujahrskonzert 2026

Kath. Kirche St. Peter und Paul in Weil der Stadt Pfarrgasse Weil der Stadt

Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Trompetenensemble Stuttgart Christian Nägele, Johannes Knoblauch, Joachim Jung, Trompete/Corno da caccia Uwe Arlt, Barockpauken/Perkussion Domorganist Prof. Johannes Mayr (Stuttgart), Orgel präsentieren glanzvolle Trompetenkonzerte, meditative Werke für Corno da caccia u. a. von G. F. Händel, A. Scarlatti, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, S. Karg-Elert virtuose Orgelmusik und Orgelimprovisationen

Info

Kath. Kirche St. Peter und Paul in Weil der Stadt Pfarrgasse Weil der Stadt
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Festliches Neujahrskonzert 2026 - 2026-01-04 17:00:00 Google Yahoo Kalender - Festliches Neujahrskonzert 2026 - 2026-01-04 17:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Festliches Neujahrskonzert 2026 - 2026-01-04 17:00:00 Outlook iCalendar - Festliches Neujahrskonzert 2026 - 2026-01-04 17:00:00 ical

Tags