Festliches Weihnachtskonzert

Zum traditionellen Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2020 um 19 Uhr im historischen Ambiente des Fugger-Saales von Burg Stettenfels wird Concerti-Costabel wieder ein weihnachtliches und abwechslungsreiches Programm gestalten. Auch dieses Jahr wird man wieder musikalische Leckerbissen, von hervorragenden Künstlern gespielt, zu hören bekommen. So wird u.a. Zorana Memedovic, eine der interessantesten Geigerinnen der Szene mit Werken von G.F. Händel, Elgar und Tschaikowsky weihnachtliche Stimmung in den Fuggersaal zaubern.

Wehmut, Melancholie und Lebensfreude drückt der Klang einer russischen Balalaika aus. Vor allem wenn sie so meisterhaft gespielt wird wie von Alexander Burmistrov, einem der derzeit besten russischen Balalaikavirtuosen. Zusammen mit dem renommierten Pianisten Heiner Costabel, vom Publikum geschätzt vor allem auch wegen seinen einmaligen Moderationen, gestalten die beiden Künstler ein Programm, das die Tiefe der russischen Seele ausleuchtet. Genießen Sie einen Abend, der Ihre Seele wärmen und Ihr Gemüt begeistern wird.

Es lohnt sich, frühzeitig Karten zu reservieren.