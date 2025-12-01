FESTLICHES WEIHNACHTSKONZERT AUF BURG STETTENFELS

CONCERTI COSTABEL UND FREUNDE

ZORANA MEMEDOVIC, VIOLINE

HELEN BUCK, FLÖTE UND CELLO

VIKTOR MALETIC, TROMPETE

HEINER COSTABÉL, KLAVIER

mit Werken von G.F. Händel, Vivaldi, Bach, Mendelssohn, Tschaikowsky u.a.

Was gibt es schöneres, als die Weihnachtsfeiertage mit einem stimmungsvollen Konzert zu veredeln? Das traditionelle festliche Konzert, das Concerti-Costabel immer am 2. Weihnachtstag, 26.12. um 19 Uhr auf Burg Stettenfels veranstaltet, bietet dazu die beste Gelegenheit.

Renommierte Musiker bieten wieder ein klassisch-romantisches Weihnachtsprogramm. Zorana Memedovic konzertierte mit Weltstars wie Jose Carreras, Phill Collins, Nigel Kennedy u.a. Seit vielen Jahren bildet sie zusammen mit dem bekannten Pianisten Heiner Costabel ein kongeniales Duo. Sie hören ein stimmungsvolles Programm mit Werken von Vivaldi, G.F Händel, Bach, Mendelssohn und Tschaikowsky. Weitere Überraschungsgäste werden weihnachtliche Stimmung in den Fuggersaal zaubern.