Festliches Weihnachtskonzert

Was gibt es schöneres, als die Weihnachtsfeiertage mit einem stimmungsvollen Konzert zu veredeln?

Das traditionelle festliche Konzert, das Concerti-Costabel am 2. Weihnachtstag, 26.12.2026 um 19 Uhr auf Burg Stettenfels veranstaltet, bietet dazu die beste Gelegenheit.

Renommierte Musiker präsentieren wieder ein stimmungsvolles Programm mit Werken von Händel, Bach, Mendelssohn, Pachelbel und Tschaikowsky. Die international renommierte Violinistin Memedovic konzertierte mit Weltstars wie Jose Carreras, Phil Collins, Nigel Kennedy und bildet zusammen mit dem brillanten Pianisten Heiner Costabel ein kongeniales Duo. Abgerundet wird der Abend durch musikali-sche Überraschungsgäste, die weihnachtliche Stimmung in den historischen Saal zaubern.

Burg Stettenfels b. Heilbronn 2. Weihnachtstag, Sa. 26.12.2026 19 Uhr