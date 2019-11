Festliches Weihnachtskonzert

Marcus Elsäßer, Tenor

Zorana Memedovic, Violine

Heiner Costabél, Klavier

mit Werken von G.F. Händel, Vivaldi, Bach, Cornelius, Schubert, Tschaikowsky u.a.

Schon zur Tradition geworden ist das Festliche Weihnachtskonzert, das Concerti-Costabel.

Auch in diesem Jahr wird man wieder ein weihnachtliches und abwechslungsreiches Programm von großartigen Künstlern gespielt, zu hören bekommen. So wird u.a. der Tenor Marcus Elsäßer weihnachtliche Stimmung in das Alte Rathaus zaubern.

Zorana Memedovic, eine der interessantesten Geigerinnen der Szene, wird mit Werken von Corelli, Elgar und Paganini das Programm umrahmen. Am Flügel begleitet der renommierte Konzertpianist Heiner Costabél, der mit seinen sensiblen Interpretationen das Konzertprogramm zu einem künstlerisch-musikalischen Erlebnis werden lässt.