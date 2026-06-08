Festspiel-Cocktail

Antoine Saint-Exupéry schuf mit „Der kleine Prinz“ eines der berühmtesten Bücher weltweit. Bereits zuvor machte sich der französische Berufsflieger als Autor einen Namen.

Er verarbeitete die schweren Verletzungsfolgen nach einem Absturz im preisgekrönten Werk „Terre des Hommes – Wind, Sand und Sterne“. Seine darin 1939 veröffentlichten Gedanken über Liebe, Leben, Werte und Idealismus sind heute aktueller, denn je und im Festspielsommer 2026 das Motto des beliebten Festspiel-Cocktails.

„Wind, Sand und Sterne“ präsentiert der Musikalische Leiter der Frankenfestspiele, Rudolf Hild, als musikalischen Reigen im Sinne von Antoine Saint-Exupéry gemeinsam mit dem Ensemble und den Musikern der Frankenfestspiele. Freuen Sie sich auf ein facettenreiches Programm, das sowohl Stammgäste als auch Erstbesucher begeistert und diesen Abend im Burghof zu einem besonderen Höhepunkt der Röttinger Freilichttheatersaison macht.