FESTSPIEL-ERÖFFNUNG

Sergei RachmaninowKlavierkonzert Nr. 3 d-Moll op. 30Franz SchubertSinfonie Nr. 8 C-Dur D 944 »Die Große«

Giorgi Gigashvili KlavierKonzerthausorchester BerlinJoana Mallwitz Musikalische Leitung

Sergei Rachmaninow schrieb so schwierige Klavierparts, dass nicht viele sich ein Werk widmen lassen wollten. Manch einer kam trotzdem ungefragt in den Genuss; so erging es dem polnischen Pianisten Josef Hofmann mit dem Klavierkonzert Nr. 3 in d-Moll. Rachmaninow übte an seinen eigenen Kompositionen mehrere Stunden täglich und setzte sich damit in Technik und Spielkunst von seinen Zeitgenossen ab. Giorgi Gigashvili dahingegen übt niemals viele Stunden, da es ihm nicht auf die Dauer, sondern auf die Liebe zum Prozess ankommt. Vielleicht ist das dritte Klavierkonzert gerade deshalb wunderbar bei ihm aufgehoben, durch das er mit spielerischer Leichtigkeit zu führen weiß. Unter der Leitung von Joana Mallwitz stellt das Konzerthausorchester Berlin der Melodik und der schwerwiegenden Dramatik des russischen Komponisten Schuberts »Große« Sinfonie zur Seite. Geprägt von liedhaften Melodien und tiefen Empfindungen öffnet sich die Tür zur neuen Saison.