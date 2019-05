FestSpielTage 2019

Tanz, Theater, Zirkus und Bildende Kunst zum Anschauen und Mitamachen.

Im Hof und auf den Bühnen des Kunstzentrums Karlskaserne finden Aktionen und Aufführungen statt, die einen Einblick in die laufenden Angebote und die Arbeit der Kunstschule geben. Es gibt zahlreiche Kunstwerkstätten zum Mitmachen, Tanz- und Theateraufführungen, eine Zirkuswerkstatt, Kinderschminken, Spielmobil und vieles mehr.

KUNSTWERKSTÄTTEN IM KASERNENHOF:

MALEN UND ZEICHNEN an Staffeleien

KONSTRUIEREN UND BAUEN mit Holz, Draht, Gips und Ytong

KINDERSCHMINKEN für die Kleinen

TONWERKSTATT

DRUCKEN

mit den Künstlerinnen und Künstlern Stefan Diez, Ulrike Ehrenberg, Thora Gerstner, Sally Grayson, Raffaela Hanke, Mark Knüttgen, Patrizia Kränzlein, Markus Merkle, Egmont Pflanzer, Vitali Safronov, Achim Sauter, Claus Staudt und Thomas Weber

BÜHNENPROGRAMM AM SAMSTAG, 13. JULI

P.Ü.M. - PRAXIS FÜR ÜBERDRAMATISIERENDE MENSCHEN* (40 MIN., AB 8 JAHRE)

14.00 Uhr, Kleine Bühne

Slapstick Comedy über Patienten einer außergewöhnlichen Praxis von der Gruppe Schauspieltraining.

Leitung: Marla Levenstein, Klavierbegleitung: Eberhard Grözinger, Assistenz: Gerard Nesper

HIPHOP-STREETDANCESHOW 1* (30 MIN.)

14.30 Uhr, Reithalle

mit den Gruppen Junior Dance Mix von Karoline Liermann, K-Pop von Sinem Topcu und Emily Jones, Urban Styles von Marvin Klostermann und Breakdance/B-Boying von Amir El Kourdi

ZIRKUSWERKSTATT* (45 Min.)

15.00 Uhr, Stallungen West EG, Alter Ballettsaal

Die jungen Artisten zeigen was sie auf dem Seil, auf dem Einrad, am Trapez, beim Jonglieren und in der Akrobatik etc. im Laufe des Jahres gelernt haben.

Leitung: Michael Greiner

HIPHOP-STREETDANCESHOW 2* (30 MIN.)

16.30 Uhr, Reithalle

Lyrical, Lady Style und New Style mit den HipHop-Gruppen von Maria Cultrera

ZIRKUSWERKSTATT* (45 MIN.)

16.30 Uhr, Stallungen West EG, Alter Ballettsaal

Die jungen Artisten zeigen was sie auf dem Seil, auf dem Einrad, am Trapez, beim Jonglieren und in der Akrobatik etc. im Laufe des Jahres gelernt haben.

Leitung: Michael Greiner

TINTENHERZ* (60 MIN., AB 8 JAHRE)

17.00 Uhr, Kleine Bühne

Theaterprojekt frei nach dem Jugendbuch von Cornelia Funke

Leitung: Till Schneidenbach, Bühne und Kostüme: Catrin Brendel

BÜHNENPROGRAMM AM SONNTAG, 14. JULI

KIDS ON STAGE* (30 MIN.)

14.00 Uhr, Reithalle

Eine bunte Tanzshow mit Pipi Langstrumpf, Wolkenzauber, Feen, Akrobaten, cool Kidz und vielem mehr. Es tanzen die Gruppen Kreativer Tanz, Ballett kreativ, Junior Dance Mix von Karoline Liermann

TINTENHERZ* (60 MIN., AB 8 JAHRE)

14.30 Uhr, Kleine Bühne

Theaterprojekt frei nach dem Jugendbuch von Cornelia Funke

Leitung: Till Schneidenbach, Bühne und Kostüme: Catrin Brendel

ZIRKUSWERKSTATT* (45 MIN.)

14.30 Uhr, Stallungen West EG, Alter Ballettsaal

Die jungen Artisten zeigen was sie auf dem Seil, auf dem Einrad, am Trapez, beim Jonglieren und in der Akrobatik etc. im Laufe des Jahres gelernt haben.

Leitung: Michael Greiner

ZIRKUSWERKSTATT* (45 MIN.)

16.00 Uhr, Stallungen West EG, Alter Ballettsaal

Die jungen Artisten zeigen was sie auf dem Seil, auf dem Einrad, am Trapez, beim Jonglieren und in der Akrobatik etc. im Laufe des Jahres gelernt haben.

Leitung: Michael Greiner

WER BIN ICH UND WER WERDE ICH SEIN?* (40 MIN.)

16.15 Uhr, Reithalle