Festspieltalk mit Eva Hosemann

Zum Festspiel-Talk mit Intendantin Eva Hosemann laden die „Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen“ ins Literaturhaus Heilbronn ein.

Das Gespräch zwischen der Schauspielerin, Regisseurin und Theatermacherin Eva Hosemann und der Journalistin Iris Baars-Werner dreht sich um das spannende Leben auf der Bühne und hinter den Kulissen: Wie hält man ein Freilichttheater in der Provinz am Leben – und das seit 75 Jahren? Wie lockt man berühmte Schauspieler nach Jagsthausen? Geht das wirklich, Goethes „Götz von Berlichingen“ jedes Jahr neu zu inszenieren? Und schließlich: 500 Jahre Bauernkrieg, „Abba“ und „Jesus Christ Superstar“ auf einer Bühne inmitten der Krisen und Kriege unserer Zeit?

Eva Hosemann, gebürtig in Augsburg, schloss 1986 ihre Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien mit Auszeichnung ab. Sie spielte an zahlreichen Theatern, u. a. an der Landesbühne Hannover, am Wiener Burgtheater und am Theater Rampe in Stuttgart, das sie von 1998 bis 2013 als Intendantin leitete. Seit 1991 inszeniert sie an verschiedenen Bühnen, u.a. Stücke von Friedrich Schiller, Jean Genet, R. W. Fassbinder, Dea Loher, Sibylle Berg, Lutz Hübner, Eugen Ruge und Jenny Erpenbeck. Sie war als Schauspieldozentin in Köln und Stuttgart tätig und arbeitet seit 1990 als Hörspiel-Sprecherin und Moderatorin für diverse Rundfunkanstalten. Seit 2017 ist Eva Hosemann im Leitungsteam der „Kriminächte Stuttgart“ und seit 2019 hat sie die künstlerische Leitung der Burgfestspiele Jagsthausen inne, wo sie bereits seit 2014 zum Leitungsteam gehört.