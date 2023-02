„Sie singen von Tyrannen, Republik und Volksfreiheit!“ Die Badische Revolution von 1848/49 und die Anfänge der Sinsheimer Demokratiegeschichte.

Festvortrag anlässlich 175 Jahre Badische Revolution, Prof. Dr. Sabine Freitag Universität Bamberg

Als die französische Februarrevolution von 1848 König Louis Philippe aus dem Land vertreibt und die Einführung einer Republik durchsetzt, springt der revolutionäre Funke sofort auf das benachbarte Baden über. Dort bricht sich der über Jahrzehnte angestaute Unmut über die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Missstände des Landes, unter denen die Bevölkerung massiv zu leiden hat, umgehend Bahn − je nach Zustand der einzelnen Regionen auf unterschiedliche Weise. In Sinsheim, wo radikaldemokratische Kräfte die Führung übernehmen, setzt man auf die Vollendung der Revolution mit revolutionären Mittel: Nur die Abdankung des Großherzogs und die Einführung einer Republik kann nach ihrer Auffassung die Gebrechen heilen. Doch nicht alle Bürger, vor allem aber nicht die alten Machthaber sind davon überzeugt, so dass es am Ende selbst in Sinsheim zu bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen kommt. Aber auch wenn die Republik am Ende nicht errungen werden kann − die Auseinandersetzungen um ihre Einführung markieren trotz allem den Beginn einer nicht nur allgemein deutschen, sondern zugleich auch einer Sinsheimer Demokratie- und Freiheitsgeschichte.

Veranstalter: Stadtmuseum Sinsheim in Kooperation mit der Friedrich-Hecker-Schule

Eintritt: frei