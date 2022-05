Das Programm für das Festwochenende wird hier im Veranstaltungskalender und im Amtsblatt bekanntgegeben, sobald die Programmpunkte feststehen.

Es wird von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm geben: begonnen wird mit einem Festakt am Freitag, am Samstag buntes Treiben mit Musik, Kultur und leckeren Speisen auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule in Ammerbuch-Entringen, am Sonntag ergänzt durch eine Schau des Handels- und Gewerbevereins Ammerbuch.

Ansprechpartnerin für die Planung ist: