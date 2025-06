Beim Festwochenende in Hohenstaufen vom 25. bis 27. Juli 2025 wird gefeiert, was das Zeug hält – mit Musik, Tradition und einem bunten Programm für die ganze Familie.

Freitag 25. Juli

Der Auftakt des Festwochenendes steht ganz im Zeichen der Musik und Feierlaune. Um 19:00 Uhr ist Fassanstich im Festzelt und ab ca. 20 Uhr geht's los mit der Partyband „...ohne Filter!!“ ist beste Stimmung garantiert – Hohenstaufen eskaliert!

Eintritt: Nur 5 Euro pro Person

Samstag 26. Juli - Kinderfest

Am Samstag ist Kinderfest und dieses steht unter dem Motto "Musik liegt in der Luft" und gehört der ganzen Familie!

Beim großen Festumzug um 14:00 Uhr ziehen Kindergarten, Grundschule, Vereine und bunt geschmückte Wagen durch Hohenstaufen – ein Highlight für alle Generationen. Auf dem Festgelände an der Grundschule kannst du dich anschließend auf fröhliche Auftritte von Kindergarten- und Grundschulkindern freuen.

Im Festzelt sorgt zuerst der Musikverein Ottenbach für Stimmung, bevor die Musikkapelle Hohenstaufen selbst übernimmt. Unter dem Motto „Von Polka bis Party“ erwartet dich ein bunter Mix aus böhmischer, mährischer und moderner Blasmusik – da ist garantiert auch für dich was dabei!

Für alle, die alte Freunde und Schulkameraden wiedersehen möchten, ist das Jahrgangstreffen am Abend wieder die perfekte Gelegenheit.

Sonntag 27. Juli

Der Sonntagmorgen beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Zelt. Danach gibt es ab 11:00 Uhr Weißwurstfrühstück und und beste Unterhaltung mit dem MV Bempflingen. Danach erwarten dich leckeres Mittagessen, süßer Kaffeeduft und leckere Kuchen und ein bunter Dorf- und Heimatabend ab 16:00 Uhr der Hohenstaufener Vereine.

Selbstverständlich ist auch für das leibliches Wohl bestens gesorgt! Freu dich auf herzhafte Leckereien vom Grill und kühle Getränke, die bei sommerlichen Temperaturen für Erfrischung sorgen. Am Samstag und Sonntag gibt es außerdem eine große Auswahl an selbstgebackenem Kuchen und frisch gebrühtem Kaffee. Für den Abend gibt es an unserer Bar die passenden Drinks und Spritz-Variationen.