Festwochenende mit Festakt

Mit dem zentralen Festwochenende am 10. und 11. Juli rückt der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 1250. Stadtjubiläum in Neckarsulm näher. Wegen Corona feiert die Stadt mit dezentralen Veranstaltungen in kleinteiligeren Formaten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Den Auftakt des Jubiläumswochenendes bildet der feierliche Festakt am Samstag, 10. Juli, in der Sporthalle der Ballei. Ehrengast beim Festakt ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hält die Festansprache zum Jubiläum „Stadt Neckarsulm 1250 Jahre VOLLERLEBEN“.

Für die Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer steht ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen zur Verfügung. Das Anmeldeverfahren ist im Info-Kasten beschrieben. Zusätzlich wird der Festakt über den städtischen YouTube-Kanal live gestreamt.

Aufgrund der Corona-Vorgaben ist das Kontingent an Sitzplätzen für den Festakt in der Sporthalle der Ballei begrenzt. Ein Teil entfällt auf geladene Ehrengäste wie politische Vertreter und Delegationen aus den Partnerstädten. Die Mehrzahl der Sitzplätze ist für Einwohnerinnen und Einwohner reserviert.

Interessierte Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer werden gebeten, sich zur Teilnahme am Festakt anzumelden. Damit möglichst viele die Chance erhalten, am Festakt teilzunehmen, ist nur eine Anmeldung pro Person zulässig. Die zusätzliche Anmeldung einer Begleitperson ist nicht möglich.

Um bevorzugte Anmeldung über dasAnmeldeformular auf www.neckarsulm.de/festakt wird gebeten.Anmeldeschluss ist der 28. Juni. Gehen mehr Anmeldungen ein, als Sitzplätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los.

Wer eine Eintrittskarte erhält, wird im Anschluss informiert und erhält wenige Tage vor dem Festakt die Einlasskarte sowie weitere Informationen zu den Hygienerichtlinien und Parkmöglichkeiten vor Ort. Selbstverständlich gelten am Veranstaltungstag die dann gültigen Corona-Vorgaben. (snp)

