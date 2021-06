Es war ein Mahl in Neckarsulm

Mit dem zentralen Festwochenende am 10. und 11. Juli rückt der Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 1250. Stadtjubiläum in Neckarsulm näher. Wegen Corona feiert die Stadt mit dezentralen Veranstaltungen in kleinteiligeren Formaten. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Der zweite Festtag, Sonntag, 11. Juli, beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Ballei. Festakt und Festgottesdienst werden von der Städtischen Musikschule musikalisch umrahmt. Solisten und kleine Ensembles der Musikschule begleiten auch das Festwochenende in der Innenstadt mit Straßenmusik. Am Festsonntag gibt es zudem ein Serenadenkonzert im Innenhof der Musikschule.

An beiden Festtagen sorgen Straßenkünstler als sogenannte Walk-Acts für Corona-konforme Unterhaltung in der Innenstadt. Auf dem Marktplatz findet die RadSTARaktion im Rahmen der Initiative RadKULTUR statt.

Die städtischen Kultureinrichtungen bieten am Festwochenende vielfältige Programmpunkte zum Entdecken und Mitmachen an. Das Stadtmuseum lädt zur Mitmachausstellung „Spurensuche im Mittelalter“ ein. Mit der „Stadtratte Naseweis“ können Familien mit Kindern auf Entdeckungsreise gehen. Im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum ist die Fortsetzung der Sonderausstellungsreihe „Meister aller Klassen“ zu sehen. Der zweite Teil widmet sich „Rennmythen 1930-1960“.

Die Mediathek veranstaltet bereits am Freitag, 9. Juli, ein Open-Air-Sommerprogramm auf dem Platanenplatz hinter der Mediathek und im Biergarten der Museumsstuben. Am Festsamstag sind Besucher beim Tag der offenen Mediathek herzlich willkommen. Der Aktionstag zum Stadtjubiläum umfasst unter anderem die Freiluft-Mediathek im Park und die Actionbound-Stadtrallye „Die Stadtentdecker“.

In der Volkshochschule Neckarsulm wird die Kunstausstellung „Die Sulm und der Neckar“ am Samstag, 10. Juli, offiziell eröffnet. Die Ausstellung kann auch am Festsonntag besucht werden.

Auch für Kinder und Jugendliche sind spezielle Programmaktionen geplant. Beim Kinder-Jugend-Kultur Zentrum „Gleis 3“ am Bahnhofplatz gibt es an beiden Festtagen eine Kinderspielstraße und Mitmachaktionen für Kinder. Zudem veranstaltet die Mobile Jugendarbeit in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit Amorbach eine Graffiti-Aktion am 10. Juli in Amorbach.

Das Ernst-Freyer-Bad Obereisesheim beteiligt sich mit Jubiläumsaktionen im Freibad am Programmreigen.

Außerdem wird das Jubiläumsmusical „Es war ein Mahl in Neckarsulm“ des Vereins „Kreatief – Kultur im Unterland“ uraufgeführt. Die Premiere findet bereits am Freitag, 9. Juli, am Schützenhaus Neckarsulm statt. Weitere Vorstellungen folgen am 10. und 11. Juli.

Zum Mitfeiern laden auch die Neckarsulmer Gastronomen mit besonderen Jubiläumsmenüs und Jubiläumsgetränken ein.

Den speziell zum Stadtjubiläum kreierten Jubiläumswein können Besucher am 11. Juli auf dem Scheuerberg verkosten. Auf dem Scheuerberg fällt auch der Startschuss für das Festwochenende, und zwar in Form eines Saluts, den die Schützengilde Neckarsulm am 10. Juli abfeuert.

Zu kaufen gibt es auch allerlei Werbe- und Sonderartikel zum Stadtjubiläum, darunter verschiedene Merchandise-Produkte, eine Jubiläumsmünze und das Buch zur Stadtgeschichte „Sulm ain Stättl – Neckarsulm. Eine illustrierte Zeitreise in 125 Etappen“. Die zweite Auflage ist ab 10. Juli im Museumsshop des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums und im Neckarsulmer Buchhandel erhältlich. Außerdem wirbt die Fairtrade-Steuerungsgruppe für die Fairtrade-Town Neckarsulm. Die Gruppe verteilt am Samstag 1250 Fairtrade-Taschen kostenlos an Passanten und Besucher des Wochenmarkts.

Wegen der weiter andauernden Corona-Lage müssen die Programmpunkte immer wieder überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Insofern steht der Ablauf noch nicht endgültig fest. Das Programm wird laufend aktualisiert und ergänzt. Über die Programmangebote und weitere Einzelheiten zum Stadtjubiläum informiert die Jubiläums-Homepage unter www.1250-jahre-neckarsulm.de. Da für die meisten Programmpunkte eine Anmeldung erforderlich ist, sind dort auch die Anmeldehinweise zu finden. Eine Gesamtübersicht über die Angebote wird es auch im nächsten „Neckarsulm Journal“ geben. (snp)