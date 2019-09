Jens Herrndorff Fettes Brot

Mit ihrem neuen Album "Lovestory" im Rollkoffer kehren Fettes Brot in die Kampfzone zurück. Das legendäre Hamburger HipHop-Trio um Björn Beton, König Boris und Doc Renz wird seinen dreifachen Kopfstand am 21. Oktober auf den Bühnenbrettern der Stuttgarter Porsche-Arena vollführen.

Vorsatz fürs neue Jahr: endlich mal wieder verlieben.

In die Welt, das Leben, die Menschen.

Zugegeben: man möchte sie, es und alle gut finden, aber es ist grad schwer. Mensch ärgert momentan hart. Einzelne und ganze Gesellschaften driften nach rechts, verlieren sich in der Dunkelheit. Fettes Brot können davon ein launiges Lied singen. Welche einheimische Rapgruppe sonst trägt Protestsongs über Homophobie und Frauenfeindlichkeit („Schwule Mädchen“) in die Top Ten? Missbilligt unseren Mangel an Mitgefühl anlässlich von Meldungen über Massenflucht und Mordanschläge („An Tagen wie diesen“)? Thematisiert die fatale Überdosierung von Kuscheldrogen („Lass die Finger vom E, Manuela“)? Lässt alle Sexpuppen tanzen zu einem Rave Bouncer über eine neue, medial forcierte Impotenz („Bettina, zieh dir bitte etwas an“)? Dass sie dabei nicht mit dem ausgestreckten Zeigefinger ins Auge stechen, sondern gnadenlos unsere super-optimierten Bodies durchkitzeln, macht sie zu unverzichtbaren Hofnarren dieser digitalen Diktatur der Angeschalteten.