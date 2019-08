FETTY WAP • Euro Stop Tour 2019 •

Invaders & LL Entertainment präsentieren

„Euro Stop Tour 2019 “

Yah, baby. Mit „Trap Queen“ gelang Fetty Wap aus New Jersey sein absoluter Durchbruch. Bereits zuvor gründete er mit Monty, Khaos und P. Dice die Crew Remy Boyz und veröffentlichte diverse Mixtapes. Durch die Plattform Soundcloud ging „Trap Queen“ durch die Decke und brachte ihm neben über 500 Millionen Videoaufrufen und Platz 2 in den U.S. Charts Auszeichnungen bei den MTV Video Music Awards und BET Hip Hop Awards ein.

„679“, „My Way“ und „Again“ folgten und bis zum heutigen Tag vergeht wohl kaum eine Clubnacht, in welcher nicht einer dieser Songs die Tanzfläche nach wie vor zum Beben bringt. Fetty Wap konnte in Folge dessen auch sein gleichnamiges Debut Album auf Platz 1 der U.S. Charts positionieren.

Auch nachfolgende Songs wie „Jimmy Choo“, „Keke“ (vom 6ix9ine Album als Gast Beitrag), „Save Dat Money“ mit Lil Dicky und „Like A Star“ mit Nicki Minaj setzten seinen Lauf fort und verkürzen die Wartezeit auf sein in wenigen Wochen erscheinendes 2.Album „King Zoo“.