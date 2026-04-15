Fetzer Duo

Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.

Doch wer sagt eigentlich, dass wir nicht auch unter den Wolken freier, tiefer und größer sein können? Diese Zuversicht für turbulente Zeiten und weiteren Tiefsinn bringen FETZER mit der Duo-Tour „Unter den Wolken“ im Herbst 2026 ins Glasperlenspiel. Was für Frontmann Simon Fetzer als persönliche Rückkehr zur Musik begann, ist mittlerweile zu einem gestandenen Band-Projekt samt Debütalbum („Du Träumst“, 2024) herangewachsen. Seit seiner Teilnahme bei The-Voice-of-Germany 2021 textet der Songwriter ausschließlich auf Deutsch. Die tiefgründigen Lyrics von FETZER kommen mitten aus dem Leben, machen Mut zur Freiheit, zu persönlichem Wachstum und stärken den positiven Blick nach vorne. Das Duo mit dem gefühlvollen Piano-Man Simon Fetzer und dem herausragenden Gitarristen Valentin Hansel liefert ehrlichen, handgemachten Deutsch-Pop mit musikalischer Raffinesse, inspiriert von Vorbildern wie Herbert Grönemeyer, Gregor Meyle, Sting und Toto: Virtuosität an der Gitarre verschmilzt mit leidenschaftlichem Gesang zu einem harmonischen und inspirierenden Gesamtpaket. Seid dabei bei einem unvergesslichen Abend unter den Wolken!