Fetzige Schlager der 20er und 30er Jahre mit den Croonies

Lassen Sie sich verzaubern vom unvergleichlichen Charme der Schlager der 20er und 30er Jahre.

Zu Gast bei Max Hansen, Zarah Leander und Co. wird Ihrem Zwerchfell und Ihrer Seele eine Frischzellenkur in Höchstdosierung verpasst. Die Croonies haben den Rhythmus im Blut, dass es einem in den Beinen zuckt. Das skurrile Orchester setzt sich zusammen aus Strohgeige, Mandoline, Ukulele, Basskazoo, Kontrabass und vielem mehr. Herrlich frisch und ungekünstelt, aber auch unverfroren frech geben sie einen alten Schlager nach dem anderen zum Besten. Die wilden 20er Jahre fegen durchs Gebälk und lassen uns träumen von palmenbesäumten Südseestränden, romantischen Mondschein- Serenaden und weihrauchschwangeren Harems.