Feuchtwanger Altstadtfest

Der historische Stadtkern verwandelt sich an diesen zwei Tagen in einen buntes Fest für Musik, Begegnung und Genuss.

Das Altstadtfest verbindet regionale Kulinarik, handverlesene Livemusik, Tanz- und Kulturbeiträge sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm, das Atmosphäre in den Vordergrund stellt. Es ist ein Ort zum Flanieren, Verweilen und Wiedersehen. Für Familien, Freundeskreise und alle, die Authentizität statt Spektakel suchen.

Zwischen Ständen und Bühnen geht um echtes Miteinander: Lokale Vereine, musikalische Formate und kulturelle Beiträge stehen im Mittelpunkt. Für Kinder gibt es ein kunterbuntes Mitmachprogramm, das Spaß und Unterhaltung. Das Altstadtfest wird vom Gewerbeverein Feuchtwangen „Spitze“ e.V. in Kooperation mit der Stadt Feuchtwangen veranstaltet. Aktuelle Informationen zum Programm und zu den beteiligten Akteuren finden Sie auf der Website des Gewerbevereins unter www.spitzchen.de/altstadtfest