Feuchtwanger Mooswiese 2019

× Erweitern Stadtverwaltung Feuchtwangen Mooswiese Feuchtwangen

Ab dem 20. September ist es wieder soweit. Mit dem allseitigen Ausruf »Mooswies is« und dem Fassanstich des ersten Bürgermeisters wird die fünfte Jahreszeit in Feuchtwangen eröffnet.

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Billiger Jakob, Landmaschinenausstellung, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr gehören zu Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Neben den vielen Programmpunkten gilt es auch in diesem Jahr den Großen Historischen Festzug zu erwähnen. Unter dem Motto „Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart – Feuchtwanger Jubiläen“ – bewegt sich am Sonntag ab 13.30 Uhr zum 66. Mal der bunte Zug durch die Straßen der Altstadt. Den traditionellen Schlusspunkt setzt das große Brillant-Feuerwerk am Dienstagabend.

Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten. Feiern Sie mit, erleben Sie die 5. Jahreszeit des Feuchtwanger Landes. Wir wünschen allen Gästen und Einheimischen viel Vergnügen, Spaß und nette Begegnungen.

× Erweitern Stadtverwaltung Feuchtwangen Mooswiese Feuchtwangen

Vielfältiges Programm

Heimlicher Auftakt für die Einheimischen ist nach wie vor immer am Samstag der Festzug der Schützengesellschaft 1459 Feuchtwangen mit dem obligatorischen Tanz der Schützenliesel und dem Bürgermeister auf dem Marktplatz und anschließendem Zug ins Festzelt, wo die Partyband „Hartl-Trio“ für gute Stimmung sorgt. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr eine Festzelt-Gaudi mit der Party-Band »Zefix«. Ebenfalls hoch her geht es musikalisch am Montag ab 19 Uhr mit der Newcomer-Band »Würzbuam«.

Höhepunkt des Festes seit nunmehr 65 Jahren der große traditionelle Festzug durch die Innenstadt mit weit über 1.000 Teilnehmern am Mooswiesen-Sonntag ab 13.30 Uhr mit Motiven zu den Themen »Feuchtwangen in Geschichte und Gegenwart - Feuchtwanger Jubiläen -«.

An diesem Tag haben die Einzelhandelsgeschäfte von 12–17 Uhr geöffnet. Den Schlusspunkt setzt alljährlich das Großfeuerwerk am Dienstag ab 21 Uhr. Die Besucher der Mooswiese erleben ein gewachsenes Volksfest mit allen erforderlichen Zutaten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Einkehr in einem der zahlreichen Gasthäuser mit fränkischen Spezialitäten.