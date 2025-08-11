Immer Ende September findet eine der schönsten Wiesenkirchweihen Frankens bei uns statt. Wir freuen uns schon sehr 2025 vom 26. bis 30. September die Feuchtwanger Mooswiese feiern zu können!

Die Feuchtwanger Mooswiesen-Messe gehört seit Jahrhunderten zu den traditionellen herbstlichen Volksfesten im süddeutschen Raum. Verkaufsstände, Landmaschinenschau, Vergnügungspark, Heringsbrater, Bier- und Weinzelt und vieles mehr sind Bestandteil von Frankens schönster Wiesenkirchweih.

Höhepunkte sind der große Festzug am Sonntagnachmittag, das Abschlussfeuerwerk am Dienstagabend und der Schützenumzug mit dem Pflasterwalzer am Samstag.

Der Sonntag ist außerdem verkaufsoffen.