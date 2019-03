Abschlusskonzert des Klaviersymposiums

Stadtverwaltung Feuchtwangen Feuchtwanger

Das Feuchtwanger-Klaviersymposium ist eine Veranstaltung, die von langjährigen Schülern des 2016 verstorbenen Professors Peter Feuchtwanger angeboten wird.

Feuchtwanger war ein weltweit bekannter Musiker und Klavierpädagoge. Seine Biographischen Wurzel liegen in Feuchtwangen.

Das Symposium dient dazu, Feuchtwangers Lehre zu erhalten und sie an Berufspianisten, Klavierpädagogen, Studierende und ebenso an Amateur-Pianisten weiter zu geben bzw. darauf aufmerksam zu machen. Im Rahmen des Symposiums wird es Vorträge, Diskussionsrunden sowie einen Workshop geben. Bei allem wird Feuchtwangers Unterrichtsweise unmittelbar mit einbezogen. Thematisch wird es um Interpretation und Analyse von Klavierwerken gehen. Ebenso wird Ornamentik und Improvisation in der Musik des Barock und der Frühklassik ein Schwerpunkt sein. Des Weiteren werden Fingersätze erarbeitet und besprochen, die ebenso eine technische Erleichterung als auch ein musikalisches Gestaltungsmittel darstellen. Im Workshop wird an den Grundtechnik-Übungen von Peter Feuchtwanger gearbeitet. Diese Übungen verhelfen zu einer entspannten Spielweise und schulen das innere Hören.Das Symposium findet seinen Abschluss in einem Konzert mit langjährigen Schülern von Feuchtwanger in der Stadthalle „Kasten“. Die thematischen Inhalte des Symposiums entsprechen dem Hochschulniveau. Dennoch sind außer den oben genannten Zielgruppen auch interessierte Zuhörer sowie fortgeschrittene Klavierschüler oder Laien herzlich willkommen.