Wenn man die Besucherinnen und Besucher nach der Besonderheit des Feuchtwanger Weihnachtsmarktes fragt, so gibt es eindeutige Antworten.

Die besondere Atmosphäre im Lichterglanz zwischen den beiden Kirchen im Herzen der Altstadt und die Tatsache, dass hier noch die örtlichen Vereine und Verbände zusammen mit dem Gewerbeverein Feuchtwangen „Spitze“ e.V. den Weihnachtsmarkt betreiben. Der Feuchtwanger Weihnachtsmarkt lebt vom Ehrenamt der vielen Helferinnen und Helfer der örtlichen Vereine und Verbände, die die liebevoll geschmückten Weihnachtsbuden betreiben. Ein umfangreiches Rahmenprogramm, das von den heimischen Kapellen und Chören getragen und mit den Auftritten des Feuchtwanger Christkinds umrahmt wird, rundet die Abende im Advent ab.