Feuer & Brot - Der Bio Backkurs

Feuer und Brot - Der Bio Brotbackkurs am Holzofen

Mit Florian Reistle - Heilpraktiker, Diätassistent, Koch

Was macht unser tägliches Brot zu einem wertvollen. lebenskräftigen und gesunden Lebensmittel, mit dem es sich - zu Recht - den Mittelpunkt unserer Ernährungskultur erobert hat? Das Brot ist eines unserer wichtigsten Nahrungsmittel und fester Bestandteil unserer Ernährungskultur. In diesem Kurs erfahren Sie, wie wir als Bäckerinnen und Bäcker im Brot das volle Potential an Lebenskräfte Wirksamkeit und Gesundheitskraft entfalten können. Zudem besprechen wir, welchen Einfluss Mehl, Triebmittel und Hitzeart auf die Brotqualität haben, wie Sie es selbst bei überschaubarem Aufwand herstellen können und woran Sie qualitativ hochwertiges Brot erkennen können. Jede*r bereitet seinen eigenen Hauptteig mit der einfachen „Knet Technik“ zu. Ein kleiner Imbiss - Pizza gebacken in der Vorhitze des Backofens - rundet das Backerlebnis ab.

Das wird geboten:

Teigansatz mit Backhefe freiem Backferment

vor Ort frisch gemahlenes regionales Bio-Vollkorn-Getreide

traditionelles Einschüren am Holzofen - Temperaturführung, Tipps zur Holzmenge etc

wissenswerte Hintergrundinfos und kleine alltagspraktische Übungen rund um das Thema Brot als Grundnahrungs- & Heilmittel wie auch Unterscheidungskriterien zwischen Hefebackwaren

und milchgesäuerten Broten (Sauerteig & Backferment)

Pizza-Imbiss mit Wasser/Tee

Das nehmen Sie mit nach Hause:

Ihr selbst gebackenes Brot,

Backferment Teigansatz für 2 weitere Brote,

Rezeptheft mit Basis-Brotrezepten

Referent: Florian Reistle

Teilnehmerzahl: 6-12 TN

Preis: 119€ (Fragen Sie nach für eine Beantragung einer Kostenerstattung Ihrer Krankenkasse)

Als gesundheitlich orientierter Präventionsbackkurs kann bei Ihrer Krankenkasse ein Antrag

auf Kostenerstattung bis zu 100€ gestellt werden.