Feuer & Flamme für Cello & Klavier

Duo Pelion – „con variationi“

Henrike von Heimburg – Klavier

Trude Mészár – Violoncello

Ob Beethoven oder Martinu, Le Beau, Grieg oder Debussy - die musikalischeVariation muss nicht nur im Titel vorhanden sein. Immerzu entwickeln sich neue Gestalten, Gesten aus vorhandenem Material. Auch in den Sonaten von Debussy und Grieg lassen sich Themen und Motive aufzeigen, die die Komponisten verändern, figurieren oder in anderen Facetten erleuchten lassen. So kann man in jedem Werk Variationen entdecken.Auf diese Entdeckungsreise begibt sich das „Pelion Duo“ mit Henrike von Heimburg und Trude Mészár, die sich in der gemeinsamen Studienzeit in Saarbrücken trafen. Seit 2008 konzertieren sie zusammen und widmen sich mit viel Hingabe einem Repertoire, welches vom Barock bis in die Moderne reicht. Sie zeichnen sich durch Farbenvielfalt im Klang und ihr besonderes Augenmerk auf Texttreue und Offenheit gegenüber Neuem aus. Ihr gemeinsames Spiel verschmilzt zu einem Ganzen.