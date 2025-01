Feuerberge

Vulkan-Abenteuer in aller Welt

Live-Foto- und Filmshow von und mit Heiko Beyer

Seitdem der Fotojournalist Heiko Beyer seinen ersten Vulkanausbruch in Island erlebte, brennt in ihm eine Leidenschaft, die ihn letztlich einmal um die Welt führte. In seinem neuesten Multimedia-Vortrag erzählt er von diversen Vulkan-Abenteuern in Island, Italien, dem Kongo und Äthiopien, der Südsee, Indonesien und Neuseeland.

Wichtig ist Heiko Beyer aber auch, von den Tieren und Menschen zu berichten, die gelernt haben, mit und von den Vulkanen zu leben. In Indonesien begleitet er die Schwefelarbeiter in den Krater des dampfenden Ijen, besucht zusammen mit Rangern im Bürgerkriegsland Kongo die letzten Berggorillas und ist in der äthiopischen Danakil-Wüste Gast beim Stamm der Afar. In der Südsee besucht er ein Dorf, dessen Menschen einen Halbgott aus Amerika verehren, der gemäß ihres Glaubens unter einem aktiven Vulkan lebt.

Heiko Beyer hat spannende Geschichten über seine Begegnungen mit den faszinierenden Feuerbergen, die er in all ihrer Intensität, ihrer Energie und unbändiger Gewalt erlebt hat, in aufregenden Videosequenzen in Szene gesetzt.