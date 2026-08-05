FEUEREIFER - eine einzigartige Show von CASA MAGICA

Eine Veranstaltung im Rahmen von „Reutlingen brennt“ – 300 Jahre Stadtbrand.

Wagen Sie einen Zeitsprung in das Jahr 1726!

Inspiriert von der Macht des Feuers verschmelzen bei Feuereifer Videoprojektionen, Licht und Ton mit dem geschichtsträchtigen Kirchengebäude zu einem raumhohen Gesamtkunstwerk – die Besucher mittendrin. Die Show des international bekannten Künstlerduos Casa Magica lädt zu einer eindrucksvollen Zeitreise zum Reutlinger Stadtbrand vor 300 Jahren ein, der mit der zerstörerischen Energie des Feuers ebenso wie der großen Kraft des gemeinsamen Wiederaufbaus erlebbar wird. Aus der frischrenovierten, klangmächtigen Orgel ertönt eine eigens von Torsten Wille für das Projekt komponierte Musik.

Die Show richtet sich an alle Altersgruppen und wird mehrmals pro Abend gezeigt.

CASA MAGICA, das sind Friedrich Förster und Sabine Weißinger, ein Künstlerduo aus Tübingen, das bekannt ist für seine großformatigen, ortsbezogenen Architekturprojektionen, bevorzugt für urbane Landmarken und Kulturerbe-Stätten. So haben sie unter anderem die Grand Central Station in New York, den Horus Tempel in Ägypten und den Kölner Dom bespielt. In ihren Arbeiten verbindet sich die künstlerische Gestaltung mit den Eigenheiten des Ortes zu einem Gesamtkunstwerk.