FEUERHERZ – das sind Dominique, Matt, Karsten und Sebastian. Nachdem sie sich in den letzten Jahren mit Hits wie „Verdammt guter Tag“ und „Lange nicht genug“ in die Herzen ihrer Fans gespielt haben, kommen sie im Herbst endlich mit eigener Tour in sieben deutsche Städte, um am 03. November im clubCann in Stuttgart Station zu machen.

Seitdem die Jungs von FEUERHERZ im März 2015 ihre Debütsingle „Verdammt guter Tag“ (Platz eins der deutschen Airplay Charts) vorgestellt haben, ist einiges passiert. In unzähligen TV-Auftritten und als Live-Support bei den Tourneen von Florian Silbereisen und Maite Kelly hat das Quartett gezeigt, wie viel Energie in ihnen steckt. Die Sunnyboys stecken das Publikum mit ihrer Lebensfreude an und sind ein Garant für gute Laune. Von absoluten Partykrachern bis hin zu sanften Liebesliedern überzeugen die sympathischen Vier immer mit dem richtigen Ton. Kein Wunder, dass die Senkrechtstarter die Pop- und Schlagerszene aufwirbeln und reihenweise die Frauenherzen höher schlagen lassen.

Zum dritten Bandgeburtstag schenken die charismatischen Sänger sich und ihren Fans eine eigene „FEUERHERZ“-Tour zum gleichnamigen im Mai erscheinenden Album! Sie werden nicht nur mit ihrem modernen Sound für mitreißende Stimmung sorgen, sondern auch mit ihren erstklassigen Tanzperformances. Dafür zeichnen sich Choreographen verantwortlich, die große TV Shows choreographiert und mit Künstlern wie Helene Fischer und den No Angels gearbeitet haben. Zusammen mit ihren Fans wird FEUERHERZlive die Liebe zum Leben und die Leidenschaft für die Musik feiern!