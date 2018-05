Ravensburg im Spätsommer 1484: ein mysteriöser Gast kommt ins Haus des Kaufmannes Humpis.

Schon am ersten Tag flirtet Lucio mit der schönen Magd Magdalene. Doch er ist ihr nicht geheuer, in seinen Bernsteinaugen lodert ein gefährliches Feuer. Ihre Ahnung soll sie nicht täuschen: Als sie nicht auf Lucios Verführungskünste hereinfällt, nennt er sie eine Hexe. In Zeiten der Inquisition kommt dies einem Todesurteil gleich …

Die Nähe zur Erzählerin – Nina Blazon bevorzugt weibliche Protagonisten – die Intimität mit dieser, die Art und Weise, wie es der Autorin gelingt, geschichtliche Fakten aber auch die Gefühlslage der jeweiligen Erzählerin verständlich und nachvollziehbar zu machen, zeichnen die besonderen Romane von Nina Blazon aus.

Für Jugendliche und Erwachsene

Eintritt frei.

Um Reservierung wird gebeten. Bei Regen findet die Lesung im Veranstaltungsraum statt.