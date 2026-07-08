Feuerwehr Fest Uiffingen

80-jähriges Jubiläum und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses
Samstag
- 17 Uhr - Festbeginn
- 19 Uhr - Begrüßung der Gastwehren
- 20 Uhr - Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Stuppach
Sonntag
- 10.30 Uhr - ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt mit anschließender Gerätehausweihung
- ab 11:30 - Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
- 13.30 Uhr - Grußworte
- 15.30 Uhr - Vorführung Löschangriff der Jugendfeuerwehr
- 16.30 Uhr - Vorführung technische Hilfeleistung FFW Schweigern
An beiden Tagen Spaß und Unterhaltung für Groß & Klein - feiert mit uns!
Info
Feuerwehrgerätehaus Uiffingen Uiffinger Straße 46, 97944 Uiffingen
Stadt & Weinfeste