Feuerwehr Fest Uiffingen

Feuerwehrgerätehaus Uiffingen Uiffinger Straße 46, 97944 Uiffingen

80-jähriges Jubiläum und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses

Samstag

  • 17 Uhr - Festbeginn
  • 19 Uhr - Begrüßung der Gastwehren
  • 20 Uhr - Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Stuppach

Sonntag

  • 10.30 Uhr - ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt mit anschließender Gerätehausweihung
  • ab 11:30 - Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
  • 13.30 Uhr - Grußworte
  • 15.30 Uhr - Vorführung Löschangriff der Jugendfeuerwehr
  • 16.30 Uhr - Vorführung technische Hilfeleistung FFW Schweigern

An beiden Tagen Spaß und Unterhaltung für Groß & Klein - feiert mit uns!

Info

Feuerwehrgerätehaus Uiffingen Uiffinger Straße 46, 97944 Uiffingen
Stadt & Weinfeste
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