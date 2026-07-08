Feuerwehr Fest Uiffingen

80-jähriges Jubiläum und Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses

Samstag

17 Uhr - Festbeginn

19 Uhr - Begrüßung der Gastwehren

20 Uhr - Unterhaltung durch die Trachtenkapelle Stuppach

Sonntag

10.30 Uhr - ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt mit anschließender Gerätehausweihung

ab 11:30 - Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen

13.30 Uhr - Grußworte

15.30 Uhr - Vorführung Löschangriff der Jugendfeuerwehr

16.30 Uhr - Vorführung technische Hilfeleistung FFW Schweigern

An beiden Tagen Spaß und Unterhaltung für Groß & Klein - feiert mit uns!