Lesung: Martin von Arndt liest aus seinem Roman "Wie wir töten, wie wir sterben"

Am Mittwoch, 21. Juni 2023 um 19:00 Uhr ist der Autor Martin von Arndt zu Gast in der Stadtbibliothek Ditzingen. Er liest aus seinem neuen, im Jahr 1961 spielenden Politthriller „Wie wir töten, wie wir sterben“.

Bonn, 1961: Agent Dan Vanuzzi wird vom französischen Auslandsnachrichtendienst angeheuert, zwei in der BRD untergetauchte Mitglieder der algerischen Befreiungsarmee aufzuspüren. Der Algerienkrieg tobt mittlerweile seit sieben Jahren, und den beiden werden Kriegsverbrechen an französischen Soldaten zur Last gelegt. Um sie zu fangen, muss Vanuzzi seine ganze Kraft und Erfahrung aus zwanzig Jahren Geheimdienst aufbieten. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dass niemand der ist, der er zu sein scheint.